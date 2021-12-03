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Giriş Tarihi: 3.12.2021 10:57 Son Güncelleme: 3.12.2021 11:08

FETÖ yalanıyla milyonlarca lira vurgun yapmışlardı! Telefon çetesi çökertildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
FETÖ yalanıyla milyonlarca lira vurgun yapmışlardı! Telefon çetesi çökertildi

İstanbul Merkezli Urfa, Van ve Mersin’de yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi. Polis, kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtarak vatandaşlardan milyonlarca liralık vurgun yapan 8 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir çete ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin rastgele aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, savcı hatta hakim olarak tanıttıkları ve adlarının FETÖ'ye karıştığını söyleyerek dolandırdıkları belirlendi. Daha sonra vatandaşlara sözde terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini söyleyen çete üyelerinin bankadan tüm paralarını çekmelerini sağladığı öğrenildi.

FETÖ yalanıyla milyonlarca lira vurgun yapmışlardı! Telefon çetesi çökertildi | Video

MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLARDI

Uzun süren sıkı takibin ardından bu çeteyle ilgili gerekli delilleri toplayan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri önceki gün sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Şanlıurfa, Van ve Mersin'de daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan defalarca gözaltına alındıkları tespit edildi. Soruşturma sonucunda şüphelilerin 7 eylemde milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.



HEPSİ TUTUKLANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aynı çete üyesi 3 şüphelinin daha önceden yapılan ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

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FETÖ yalanıyla milyonlarca lira vurgun yapmışlardı! Telefon çetesi çökertildi
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