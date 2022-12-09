FETÖ’cü firari astsubay Kayseri’de yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Adana FETÖ üyeliğinde hapse mahkum edilen meslekten ihraç bir astsubayın Kayseri'de saklandığını belirledi.
Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan astsubay, Kocasinan ilçesi saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Astsubay jandarmadaki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.