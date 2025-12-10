Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’cü firari icra müdürü yakalandı
Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç icra müdürü Mustafa K., saklandığı evde yakalandı.

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç icra müdürü Mustafa K., saklandığı evde yakalandı. Mustafa K.'nin, örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme programı ByLock kullancısı olduğu belirlenen firari hükümlünün, icra dairesinde müdürken görevinden ihraç edildiği belirtildi. Saklandığı evde yakalanan Mustafa K. cezaevine gönderildi.

