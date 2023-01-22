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Giriş Tarihi: 22.1.2023 13:21

FETÖ'cü hainler otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken 2 kişi yakalandı

Beyoğlu’nda otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
FETÖ’cü hainler otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken 2 kişi yakalandı

Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Talimhane Topçu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi. Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı.



Yunanistan'a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntülerde, otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi, otel müşterileri fark ederek tepki gösteriyor. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerini gören 2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Daha sonra 2 kişi güvenlik görevlilerince polis ekiplerine teslim ediliyor.

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FETÖ'cü hainler otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken 2 kişi yakalandı
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