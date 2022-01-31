FETÖ’cü kadın, anne ve babasına örgüt kuryeliği yaptırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik oluşturdukları yeni hücre evleri olan 'hijyen evi' soruşturması kapsamında 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 19'u emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 29'u hakkında savcılık tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi. 'Hijyen evi' soruşturmasında 47 kişi hakkında ise dava açıldı. FETÖ'den yargılanan ve beraat alan D.Ç. ile karısının hijyen evleri sorumlusu kızının talimatı ile örgüt üyelerine yardım ettikleri ortaya çıktı.

KIZLARININ TALİMATI İLE YAPMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında D.Ç. ve karısı N.Ç. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, D.Ç. ve N.Ç.'nin kızları G.D.Ç.'nin FETÖ'nün hijyen evlerinde kaldığı, bu evleri organize ettiği, devamla kaçak yollardan yurtdışına kaçtığı ve yurtdışında da bu organizasyonunu sürdürdüğü anlatıldı. G.D.Ç.'nin söz konusu organizasyonda örgüt evlerine yapılan maddi destek faaliyetlerinde de annesi ve babasıyla hareket ettiği kaydedildi.

'TANIDIĞIM EN ÜST SORUMLUYDU'

D.Ç. ve N.Ç. hakkında soruşturma kapsamında ifade veren M.Ü., "Evin çetelelerini internet programı üzerinden G.D.Ç.'ye atıyordum. Benim tanıdığım en üst düzeydeki örgüt sorumlusu bu şahıstı. G.D.Ç.'nin Almanya'ya kaçtığını öğrendim. Evdeki anlık ihtiyaç ve faaliyetlerle ilgili kendisine bilgi veriyordum. 2019'da aylık 400 TL, Kasım ayından sonra her ay 600 TL maddi yardım ve gıda yardımında bulunuyordu. Bu yardımı yaparken beni internetten arıyor ve Balgat'ta bulunan bir marketin önünde olmamı istiyordu. Bir kadın gelecek sana para verecek diyordu. Gelen kadın zarf içerisinde para veriyordu. Para veren kadının G.D.Ç.'nin annesi olduğunu öğrendim. Bir gün bana et vereceklerini söyledi dediği adrese gittim. G.D.Ç.'nin babası D.Ç., aracıyla beni eve bıraktı ve evimize erzak getirdi" dedi.

PARA AKIŞI KONUŞMALARI TESPİT EDİLDİ

Hakkında soruşturma yürütülen Z.Ö.'nün evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital dokümanlarda örgütün üst konumunda buluna G.D.Ç. ile örgüt içinde paraların ne şekilde transfer edileceğine yönelik konuşmalar olduğu tespit edildi. Z.Ö.'nün "Şimdi baktım annenizden geçen gün 3 bin 200 almışım. Sanırım annenizin aldığı şey 100 dolar arttı 900 liraymış" şeklinde konuşmaları olduğu belirlenirken, G.D.Ç'nin "Ne zaman müsaitsin sınavların bitmediyse Merve de gidebilir bize gidip para alsanız, annemlerde biraz var, onlar size verecek bozdurup hemen kızlara verseniz" şeklinde konuşması üzerine Z.Ö., "Cumartesi Merve ben giderim dedi" diye cevap verdi. G.D.Ç, "Merve ile Cumartesi buluşun o döviz alacak onu TL'ye çevirin sonra da aranızda bölüşün artı bir de baza alınacaktı ya o baza ne kadar tuttu bana söyleyebilir misin" şeklinde ses kayıtları olduğu iddianamede yer aldı. İddianamede ses kayıtlarına yönelik hijyen evlerinde kalan kadınlarla Z.Ö.'nün şüphelilerin evine gidecekelerini planladıkları mesajlaşmaların bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

TAKİPSİZLİK VE BERAAT ALMIŞLAR

N.Ç. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019'da yürütülen soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, yeni deliller neticesinde söz konusu kararın kaldırıldığı belirtildi. N.Ç.'nin Bank Asya'da hesabı olduğu ve Fetullah Gülen'in bankaya para yatırılması talimatı verdiği dönemde N.Ç.'nin hesabında artış yaşandığı tespit edildi. D.Ç.'nin ise 2018'de yargılamasının yapıldığı ve beraat kararı aldığı ancak kararın kesinleşmediği, soruşturmaya konu eylemini ise bu tarihten sonra gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

MADDİ VE MANEVİ DESTEK

İddianamede, G.D.Ç.'nin sorumlu olduğu, hijyen evlerinde yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'nün faaliyetlerine kızlarının yönlendirmesi ile dahil oldukları kaydedildi. Bu kapsamda D.Ç. ve N.Ç.'nin para ve erzak transferine aracılık ettikleri kaydedilirken evlerde kalan kişileri kendi evlerinde misafir ederek motivasyon manasında da destek oldukları anlatıldı.