FETÖ’cü Kemalettin Özdemir’in davasında tanıklar dinlendi: Polis hizmetleri imamı olarak biliyorum...

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mahkeme Başkanı gelen evrakları okuduktan sonra tanık beyanlarına geçilmesine karar verdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet S. 1977-1980 yılları arasında polis akademisinde öğrenim gördüğü sırada Özdemir'in örgütsel toplantılar düzenlediğini söyledi. Mehmet S., "Ankara Batıkent'te bir eve gitmiştik. Kemalettin Özdemir, bizimle ilgileniyordu. Bize sohbet veriyordu. Ben yaşadıklarımı mahkemede anlattım. Terör örgütü üyeliğinden yargılandım. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi" dedi.

'POLİS HİZMETLERİ İMAMI OLARAK BİLİYORUM'

Tanık Selim Ç. mahkemedeki beyanında 45 yıldır gazetecilik yaptığını, FETÖ sivil çatı davasında tanık olarak beyanda bulunduğunu, 1999'dan sonra örgütten ayrılıp, FETÖ'yü deşifre etmek için kitaplar yazdığını anlattı. Selim Ç., Özdemir'i o dönemlerden tanıdığını ve polis hizmetleri imamı olarak bildiğini söyledi. Selim Ç., "1999'da Gülen Kemalettin Hoca'yı uzaklaştırmak için Afrika'ya gönderdiğinin biliyorum. FETÖ ile mücadelede sembol isimlerden biridir. 2014'de örgütle alakalı elindeki her türlü bilgiyi devlete verdi" ifadelerini kullandı.

'KEMALETTİN BEY BİZLERE SOHBET VERİRDİ'

Tanık Oğuz G. ise "1998 yılında Emniyet Genel Müdürlüğüne atandım. Sırasıyla Ankara Batman ve Gaziantep'de görev yaptım. 15 Temmuz'da da KHK ile atıldım. 1997'de Kocatepe Camiisinin arkasındaki bir binada Kemalettin Bey bizlere sohbet verdi" dedi. Tanık İbrahim S. de Özdemir'in 1980-1985 yılları arasında polis imamı olduğunu bildiğini kaydetti. Tanık beyanlarının ardından Mahkeme heyeti bazı kişilerin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.