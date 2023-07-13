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Giriş Tarihi: 18.7.2016

FETÖ’cü polisleri serbest bıraktılar! O hakimler gözaltında...

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin haklarında çıkartılan karar doğrultusunda gözaltına alınan 5 cumhuriyet savcısı ve 15 hakim, adliyeye sevk edildi.

FETÖ’cü polisleri serbest bıraktılar! O hakimler gözaltında...
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan, İzmir, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Tire ve Torbalı adliyelerinde görevli cumhuriyet savcıları Kadir Bakırcı, Mehmet Bayram, Yalçın Şahinkaya, Ersan Yaldır, Emrah Kalaycı ile hakimler Atilla Rahman, Muharrem Barut, Nazan Esma Somak, Mustafa Taşkın, Mehmet Ayhan, Bekir Erin, Gültekin İpteş, Atilla Metehan, Mustafa Kayın, Hediye Çimen, İsmail Erkek, Sümeyra Yaldır, Mücahit Tekintaş, Ersin Ermurat, Gonca Candan Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atilla Rahman'ın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde, İzmir'de emniyet mensuplarına yönelik "Kupür davasındaki" tutukluluk itirazlarını değerlendirirken 11 polisin tahliyesine karar verdiği kaydedildi.

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FETÖ’cü polisleri serbest bıraktılar! O hakimler gözaltında...
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