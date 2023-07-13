FETÖ’cü polisleri serbest bıraktılar! O hakimler gözaltında...

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan, İzmir, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Tire ve Torbalı adliyelerinde görevli cumhuriyet savcıları Kadir Bakırcı, Mehmet Bayram, Yalçın Şahinkaya, Ersan Yaldır, Emrah Kalaycı ile hakimler Atilla Rahman, Muharrem Barut, Nazan Esma Somak, Mustafa Taşkın, Mehmet Ayhan, Bekir Erin, Gültekin İpteş, Atilla Metehan, Mustafa Kayın, Hediye Çimen, İsmail Erkek, Sümeyra Yaldır, Mücahit Tekintaş, Ersin Ermurat, Gonca Candan Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atilla Rahman'ın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde, İzmir'de emniyet mensuplarına yönelik "Kupür davasındaki" tutukluluk itirazlarını değerlendirirken 11 polisin tahliyesine karar verdiği kaydedildi.