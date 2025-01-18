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Giriş Tarihi: 18.1.2025 09:35 Son Güncelleme: 18.1.2025 09:46

FETÖ’cülere darbe: 23 ilde operasyon: 47 şüpheli yakalandı, 33’ü tutuklandı

FETÖ’nün gizli yapılanması ve finansal kaynakları üzerinde kararlılıkla devam eden operasyonlar sonuç vermeye devam ediyor. Hain örgütün, ankesörlü telefonlarla iletişim kurarak yürüttüğü faaliyetler, sosyal medya propagandaları ve finans ağlarına yönelik Jandarma tarafından 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’cülere darbe: 23 ilde operasyon: 47 şüpheli yakalandı, 33’ü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 33 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ'NÜN GİZLİ YAPILANMASINA DARBE

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, örgütle bağlantılı ankesörlü telefonlarla iletişim kurduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: "HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" ifadelerini kullandı.

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FETÖ’cülere darbe: 23 ilde operasyon: 47 şüpheli yakalandı, 33’ü tutuklandı
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