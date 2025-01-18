FETÖ’cülere darbe: 23 ilde operasyon: 47 şüpheli yakalandı, 33’ü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 33 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ'NÜN GİZLİ YAPILANMASINA DARBE

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, örgütle bağlantılı ankesörlü telefonlarla iletişim kurduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA: "HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" ifadelerini kullandı.