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Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:41 Son Güncelleme: 14.11.2021 11:04

FETÖ’de çözülme sürüyor: 203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu

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FETÖ’de çözülme sürüyor: 203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu

Konya merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgüt içerisinde yönetici konumunda olan ve örgüte eleman yetiştirdiği tespit edilen 12 şüpheliden 2si tutuklanırken, 10 şüpheli itirafçı oldu. Şüpheliler sorgularında 467 ismi deşifre ederken, bunlar arasındaki 203 kişinin kripto örgüt üyesi olduğu ve haklarında daha önce işlem yapılmadığı tespit edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır olmak üzere 10 ilde FETÖ terör örgütü içerisinde yönetici konumunda olan ve örgüte eleman yetiştirdiği tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 5 Mayıs tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Büyük bölge talebe sorumlusu, şehir dışı talebe sorumlusu, bölge talebe sorumlusu ve bölge sorumlusu pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerden 10'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

FETÖ’de çözülme sürüyor: 203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu | Video

203 KRİPTO FETÖCÜ DEŞİFRE OLDU

Şüphelilerin sorgularında 467 örgüt üyesinin ismini verdiği öğrenilirken bunlar içerisinde 203'ünün kripto örgüt üyesi olduğu ve haklarında daha önce işlem yapılmadığı tespit edildi. 203 şüpheliden 70'inin halen aktif olarak kamuda görev yaptığı, 133'ünün de özel sektörde çalıştığı tespit edildi. 21 kişinin de örgüt içerisinde bölge talebe sorumlusu olarak görev yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelerden 2'si adli kontrol kararı olmak üzere 10'u serbest bırakılırken, 2 şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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FETÖ’de çözülme sürüyor: 203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu
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