Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’den aranan eski başsavcı Konya’da yakalandı
Giriş Tarihi: 24.4.2022 12:53 Son Güncelleme: 24.4.2022 13:29

FETÖ’den aranan eski başsavcı Konya’da yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ’den aranan eski başsavcı Konya’da yakalandı

6 yıldır aranan FETÖ firarisi Konya eski Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan, polisin operasyonu sonucu saklandığı adreste gözaltına alındı.

2009-2011 yılları arasında başsavcı vekili, 2011-2014 yılları arasında ise Konya Cumhuriyet Başsavcısı ve daha sonrada Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Özcan hakkında Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

6 yıldır FETÖ firarisi olarak aranan ihraç başsavcının Konya'da olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özcan'ı yakalamak için harekete geçti. Polis, yapılan takip sonucu merkez Selçuklu ilçesinde olduğu belirlenen Özcan'ı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Polisin Özcan'ı 6 yıldır saklanmasına yardım eden kişi veya kişiler hakkında da soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Özcan bugün adliyeye sevk edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH'ın hediye haberi CHP merkezini karıştırdı! Özel kalemden artanlar Kılıçdaroğlu'na gidiyor
Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Gizemli hepatit paniği: Bu belirtiler ile ortaya çıkıyor! Koronavirüs ile bağlantısı var mı?
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Antalya'da evlat vahşeti! Başına mermerle vurarak öldürdü
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Son dakika: İngiliz basınından 'TÜRKİYE' provokasyonu
Ukrayna'nın First Lady'si: Emine Hanım’dan yardım istedim!
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’den aranan eski başsavcı Konya’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA