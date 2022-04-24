FETÖ’den aranan eski başsavcı Konya’da yakalandı

2009-2011 yılları arasında başsavcı vekili, 2011-2014 yılları arasında ise Konya Cumhuriyet Başsavcısı ve daha sonrada Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Özcan hakkında Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

6 yıldır FETÖ firarisi olarak aranan ihraç başsavcının Konya'da olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özcan'ı yakalamak için harekete geçti. Polis, yapılan takip sonucu merkez Selçuklu ilçesinde olduğu belirlenen Özcan'ı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Polisin Özcan'ı 6 yıldır saklanmasına yardım eden kişi veya kişiler hakkında da soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Özcan bugün adliyeye sevk edilecek.