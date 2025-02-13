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Giriş Tarihi: 13.2.2025 22:28 Son Güncelleme: 13.2.2025 22:48

FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bilerek bir isteyerek yardım etme suçundan hakkında 3 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.S Kayseri'de yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
FETÖ’den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele ve İstihbarat şubesi birimlerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda FETÖ terör örgütüne yardım yapmak suçundan aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T yakalandı.

Polisin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde N.T'nin saklandığı evin yeri tespit edildi. Adrese giden ekipler yaptıkları baskında hakkında 3 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski genel müdürü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.T daha sonra cezaevine teslim edildi.

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FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı
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