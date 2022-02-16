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Giriş Tarihi: 17.2.2022

FETÖ’den ihraç komiser çukura düşüp öldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
FETÖ’den ihraç komiser çukura düşüp öldü
ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı belirlenince meslekten ihraç edilen 48 yaşındaki eski komiser Mehmet Kargın, bir arkadaşının merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bulunan çiftliğine gitti. Çiftlikte gezen Kargın, gider çukurunu fark etmeyince bir anda içine düştü. Çiftlikte bulunanlar Kargın'ı göremeyince çevrede arama yaptı. Bir süre sonra Kargın, çukurda bulundu. Güçlükle çıkarılan Kargın'ın öldüğü belirlendi. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 21 ay tutuklu kalan Kargın, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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FETÖ’den ihraç komiser çukura düşüp öldü
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