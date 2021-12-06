Haberler Yaşam Haberleri FETÖ'den yargılanıyorlardı! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
Giriş Tarihi: 6.12.2021 20:27

FETÖ'den yargılanıyorlardı! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

İHA
FETÖ’den yargılanıyorlardı! Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanık Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmaktan yargılanan 2 ihraç komiser yardımcısı ile 2 ihraç polis memurunun Ayvalık'ın Badavut mevkisi açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisini aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 4 sanık ile organizatör olduğu değerlendirilen İ.A. ve M.E.V'yi yakaladı. Operasyonda, 3 cep telefonu, 8 bin dolar ve 1500 avro ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan 2'si ile organizatör olduğu değerlendirilen İ.A. ve M.E.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki FETÖ sanığından 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi, birine ise ev hapsi verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 asgari ücret zam oranı için özel anket! İşte asgari ücret için dikkat çeken o rakam
Son dakika: Diyarbakır’da baba dehşeti: Eşini 25 yerinden bıçakladı... Çocuklarının boğazını kesti
SON DAKİKA: İngiltere’de küçük Arthur’u katleden cani kadını zehirlediler! Diğer mahkumlar anlattı…
Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında İFŞA şoku! "Alkollüydüm" dedi ama...
Başkan Erdoğan yeni anlaşmaları duyurdu! Katar ziyareti öncesi önemli mesajlar
Mucize kız Refiye'den acı haber! 5 organ nakilli Refiye hayatını kaybetti
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
İbrahim Toraman yıllar sonra ilk kez SABAH TV'ye açıkladı! "Fenerbahçeli bir yönetici bana..."
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'den yargılanıyorlardı! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA