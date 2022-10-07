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Giriş Tarihi: 7.10.2022 14:21 Son Güncelleme: 7.10.2022 14:22

FETÖ’nün 2 firari yöneticisi yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda geçmiş dönemlerde örgüt yöneticiliği yaptığı belirlenen 2 firari FETÖ’cü yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün 2 firari yöneticisi yakalandı

Türk Standartları Enstitüsü'nde Uzman olarak çalışırken ihraç edilen ve 4 yıldır aranan Akif Özdemir ile Deniz Kuvvetleri komutanlığı'ndan ihraç edilen ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan Üsteğmen Fikret Tokgöz özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak ceza evine gönderildi.

FETÖ YÖNETİCİSİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Akif Özdemir'in örgüt içerisinde 'Bölge Sorumlusu' olarak görev aldığı, kripto haberleşme program olan Bylock kullanıcısı olduğu ve 2018 yılından bu yana yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sık sık kılık değiştirdiği ve sahte kimlik ile dolaştığı belirlendi. Fikret Tokgöz ise, 2014 yılında Teğmen rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlamadan önce örgütün ögrenci yapılanmasında "Ev Abiliği" yaptığı ve "Furkan" kod adit kullandığı belirlendi. Firariler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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FETÖ’nün 2 firari yöneticisi yakalandı
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