FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2'si muvazzaf asker ve 1'i ihraç edilen, 6'sı emekli askeri personel ile 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ilde bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.