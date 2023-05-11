FETÖ'nün Batı'daki sözde ülke imamları faaliyetlerini "uzaktan" yürütüyor

Terör örgütünün, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki faaliyetlerini Batı ülkelerinden yönettiği, bu bölgelerde "ülke imamı" görevi verilen örgüt mensuplarının çalışmalarını, yaşadıkları Batı ülkelerinden "uzaktan" yürütmeye başladığı tespit edildi.

FETÖ'nün güncel ülke imamları yapılanmasında, Ahmad Fawad Haidari'nin Afganistan, Hasan Tarık Şen'in Avustralya, Gumrah Abdurahmanov'un Azerbaycan, Yaşar Savran'ın Bangladeş, Aktilek Zarıpbekov'un Endonezya, Malik Gençer'in Filipinler, Sıtkı Baş'ın Güney Kore, Serkan Çağlar'ın Japonya, Sherzodbek Gulamov'un Özbekistan, Yunus Akyel'in Pakistan, Necmettin Eskici'nin Singapur, Kenan Avşar'ın Sri Lanka, Yakup Bozdoğan'ın Suudi Arabistan, Nasimjon Davlatzoda'nın Tacikistan, Sedat Can'ın Tayland, Burhan Çıkılı'nın Tayvan ve Derviş Ok'un Türkmenistan imamı oldukları belirtildi.

İCRA HEYETİ OLUŞTURULDU

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki karargahtan yönettiği örgütte istişare heyeti oluşturulduğu, örgüt içindeki önemli figürlerin bu heyette yer almaya çalıştıkları vurgulandı.

Örgütün istişare heyetinde, Mustafa Özcan, Naci Tosun, İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz, Ahmet Kara, Barbaros Kocakurt, Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Mehmet Büyükçelebi, Recep Uzunallı, Ali Ursavaş, Adem Kalaç, Mehmet Vehbi Yavuzlar, Rıdvan Kızıltepe ve Muhammed Çetin gibi isimlerin yer aldığı tespit edildi.

Farklı ülkelerde ve ABD'nin farklı eyaletlerinde yaşayan istişare heyeti üyelerinin düzenli şekilde bir araya gelmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle üyeler arasından icra heyeti oluşturulduğu, bu heyetin İsmet Aksoy, Cevdet Türkyolu, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı, Talip Büyük, Şerif Ali Tekalan, Abdullah Aymaz, Barbaros Kocakurt, Mehmet Vehbi Yavuzlar, Naci Tosun ve Adem Kalaç'tan oluştuğu belirtildi.

MOLLA YAPILANMASINDA 60 İSİM

Öte yandan, örgütün dünya genelindeki eğitim kurumları odaklı faaliyetlerinin kıta bazlı yürütüldüğü, bu çerçevede Amerika kıtasının Pensilvanya'da Mehmet Vehbi Yavuzlar, Avrupa kıtasının Frankfurt'ta Hüseyin Karakuş ve Afrika-Asya kıtalarının Londra'da Talip Büyük tarafından yönetildiği tespit edildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yetiştirilen ve sözde yönetici pozisyonların doğal adayı konumunda olan molla yapılanmasının şu isimlerden oluşuyor:

"Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Naci Tosun, İsmail Büyükçelebi, Ahmet Kara, Adil Öksüz, Adem Kalaç, Rıdvan Kızıltepe, Mustafa Yeşil, Ahmet Kurucan, Harun Tokak, Reşit Haylamaz, Davut Aydüz, Ergün Çapan, Osman Şimşek, Gültekin Bibar, Süleyman Sargın, Cemal Türk, Hüseyin Yağmur, Hamdullah Bayram Öztürk, Musa Hub, İbrahim Kocabıyık, Ömer Faruk Şentürk, Selman Kuzu, Cihan Kaya, Ali Demirel, Tarıkbin Ziyat Ok, Adem Akıncı, Mehmet Ergene, Mustafa Yılmaz, Mehmet Yavuz Şeker, Muhittin Akgül, Yılmaz İndi, Osman Karyağdı, Osman Akça, Hakan Zafer, İbrahim Hayrullah Sun, Abdullah Bayram, Salih Arslan, Fatih Harpcı, Muhammed Fatih Demir, Ali Ak, Yüksel Çayıroğlu, Ramazan Aygün, Sefa Salman, Sinan Genç, Said Sırrı Candan, Gökhan Yaşar, Harun Karipçin, Ümit Polat, Muhammed Bilal Gençalioğlu, Hüseyin Yüceer, Hakan Albayrak, Muhammet Aktaş, Mehmet Ali Balkanlıoğlu, Semih Kıyma, Volkan Yıldırım, Bayram Sapmaz, Nurullah Pak ve Muhammed Yeşilyurt"