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Giriş Tarihi: 10.12.2022 07:39

FETÖ'nün güncel yapılanmasında talimat ABD'den!

KHK ile ihraç olduktan sonra kendilerini mağdur gibi lanse eden FETÖ'cülerin örgüte olan sadakati, darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen aynı şekilde devam ettiğini gösterdi. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Hazine Müsteşarlığında uzman olarak görevliyken KHK ile ihraç olan Harun Akkaş hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Akkaş'ın devam eden yargılamasının olmasının yanı sıra tanık beyanlarında ABD'de de örgüt üyeleriyle görüşen kişi olduğu da ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün güncel yapılanmasında talimat ABD’den!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde göreve iade edeceğiz dediği KHK'lılar örgüt adına faaliyet göstermeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz aylarda yaptığı basın toplantısında FETÖ'nün organizasyon yapısını ve özellikle mahrem yapılanmalarını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik finansal organizasyonu içerisinde yer alan 704 şüpheliye yönelik 59 ilde eş zamanlı 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' başlatıldığını açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hazine Müsteşarlığında görevli eski uzman Harun Akkaş'ın FETÖ'nün güncel yapılanmasında etkin rol aldığı ortaya çıktı. Gazi Turgut Aslan Operasyonunda gözaltına alınan Akkaş'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında ise 10 yıla kadar olmak üzere toplam 25 yıla kadar hapsi istendi.

İNCLENEN KAMERALARDA KARTSIZ İŞLEM
Savcılık yapılan soruşturma sonucunda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma yürütülen kişilere veya yakınlarına para gönderilme işlemlerinin tespit edilerek para gönderiminin yapıldığı ATM'lere ait kamera kayıtlarının incelenmesinde Harun Akkaş'ın farklı tarihlerde M. A. isimli kişiye kartsız işlemle 6 defa para gönderdiğini tespit etti. İddianamede, M.A.'ya kendi kimlik bilgilerini gizleyerek kartsız işlem yoluyla para gönderen Akkaş'ın örgütle organik bağ içerisinde verilen talimatları uygulayarak örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve devamlılık gösterdiği aktarıldı.

MAAŞ ÖDEMESİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Harun Akkaş ifadesinde, 2012-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde master yaptığını dönüşte Hazine Müsteşarlığında uzman olarak çalışmaya devam ettiğini, 2016'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 672 sayılı KHK ile ihraç olduğunu söyledi. Eşinin de devlet hastanesinde eczacıyken 2016'da ihraç olduğunu kaydeden Akkaş, "2018'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındım. Gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandım ve 8 ay cezaevinde kaldım. 15. Ağır Ceza Mahkemesinde dava devam ediyor. 2020'de yine gözaltına alındım, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Eşim de gözaltına alındı ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor. Kartsız para yatırma işlemleri sadece M.A.'ya ait maaşın yatırması ile ilgilidir. Örgütsel bir para transferi değildir" dedi.

TALİMAT ABD'DEN
Darbe girişiminin ardından örgütle bağı kopmayan ve güncel yapılanma içerisinde faaliyet yürüten Harun Akkaş'ın iddianamesinde çarpıcı ABD detayı da yer aldı. İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.T.B. isimli şüphelinin savunmasında Harun Akkaş'ın, örgüt üyelerinin yönlendirmesi ile ABD'de de kendisi ile görüşen kişi olduğu ortaya çıktı.

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FETÖ'nün güncel yapılanmasında talimat ABD'den!
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