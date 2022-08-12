FETÖ’nün ‘Hava Harp Okulu Mahrem İmam’ı yakalandı

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, terör örgütü FETÖ'nün firari üyelerinin yakalanması için özel ekip kurulması yönünde talimat verdi. TEM bünyesinde kurulan özel ekip, yaptığı çalışma sonucu gerçekleştirdiği operasyonda örgütün Hava Harp Okulu Mahrem İmamı olduğu ileri sürülen Ferhat Ö.'yü saklandığı evde gözaltına aldı. Diş hekimi olan ve yurtdışına kaçma planı yaptığı ileri sürülen Ferhat Ö.'nün ev aramasından döviz ve altın çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

DİŞ HEKİMLİĞİ YAPIYORDU

Firari FETÖ üyelerinin yakalanması amacıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. TEM ekipleri, teknik ve fiziki takiple, örgütün 'Hava Harp Okulu mahrem imamı' olarak 4 yıldır aranan Ferhat Ö.'nün (37), Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Ekipler, geçmişte diş hekimliği yapan şüphelinin yakalanmamak için apartmandan hiç çıkmadığını, yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu belirledi.

BÜYÜK BÖLGE TALEBE MESULÜ

Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu daireye yaptığı baskında Ferhat Ö.'yü gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 8 bin 500 Euro, bin 500 dolar, 600 TL ile 84 gram altın ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlının Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciyken, örgütün sözde 'büyük bölge talebe mesulü' olarak faaliyet gösterdiği, gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.

BİR SUBAYIN İTİRAFI…

Ayrıca zanlının, örgütün Gaziantep'te düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin, 2003 yılında örgütün lise ve dershanelerinde eğitim gördüğü, üniversite döneminde de yurtlarında kaldığı kaydedildi. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan bir subayın, kendisini Ferhat Ö.nün yetiştirdiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.