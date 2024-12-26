FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 17 Aralık'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 kişiden 12'si gözaltına alındı. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde görev yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcı ifadelerini aldı.

2 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Şüphelilerden 2'si ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısı bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında muvazzaf binbaşının da olduğu 7'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.