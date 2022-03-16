Haberler Yaşam Haberleri FETÖ'nün kamu yapılanmasında 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 16.3.2022 10:24

FETÖ'nün kamu yapılanmasında 5 tutuklama

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün kamu yapılanmasında 5 tutuklama

FETÖ’nün güncel kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken 3 kişi ise itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, etkin pişmanlık kapsamında savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık aranma kayıtlarına göre örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan çeşitli kamu kurumlarında; 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1'i ihraç 9 kamu görevlisi '5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı' ile 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Güncel kamu yapılanması kapsamında 5 kişi tutuklanırken, 3 kişiye etkin pişmanlık nedeniyle adli kontrol, 1 kişiye ev hapsi ile 1 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Carlo Ancelotti futbol tarihine geçmeye çok yakın! Real Madrid'i şampiyon yaparsa...
ABD Türkiye'nin izinde! Yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilecek
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, 'Lavrov beni gece yarısı aradı' diyerek duyurdu: Bugün, yarın güzel haberi alırız
Vladimir Putin'den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tüm taraflarla konuşabilen ülkeyiz
Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'yu saf dışı bıraktı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul'a yeniden kar geliyor
İBB'ye ağaç katliamı cezası: Çınar ağaçları için haber bile verilmemiş
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün kamu yapılanmasında 5 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA