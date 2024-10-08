FETÖ’nün kara ve hava kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığını yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8'i mahrem imam, 2'si görevde, 2'si daha önce ihraç edilmiş 4 subay, 7'si görevde 7'si ihraç edilmiş 14 subay, 2'si görevde uzman çavuş, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 39 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin Ankara'da çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanara sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.