FETÖ’nün mahrem rehberlik yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, öğrencileri eğiterek devlet kadrosuna sızdırma görevini üstlenen mahrem rehberlik yapılanmasına yönelik Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Konya merkezli 12 ilde 18 kripto örgüt üyesini yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının halen daha kamu görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün rehberlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, yüzlerce öğrencinin örgüt bünyesinde eğitilerek devlet kadrolarına sızdırılmasında aktif görev üstlendikleri tespit edildi.

Yapılanmanın örgütün paralel devlet hedefi doğrultusunda adeta bir fabrika işlevi gördüğü, örgüt üyelerine örgüte bağlılık derecesine göre TSK, emniyet, adliye gibi mahrem örgüt yapılanmalarında görev verilerek devlet kadrolarında özel olarak vazifelendirildiği belirtildi.