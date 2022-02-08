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Giriş Tarihi: 8.2.2022 09:46 Son Güncelleme: 8.2.2022 09:50

FETÖ’nun mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

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FETÖ’nun mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

Konya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Şüphelilerden 8’i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türki Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah Konya merkezli 6 ilde 3'ü muvazzaf, 1'i ihraç, 1'i açıkta, 2'si askeri personel, 1 kamu görevlisi ve 2 kamudan ihraç olmak üzere 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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FETÖ’nun mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
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