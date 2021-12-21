FETÖ’nün sözde “büyük bölge imamı” yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki Sahipata Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan baskında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2020 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı'nda idari memur olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan örgütün sözde "Konya Büyük Bölge İmamı" Muzaffer Doyan yakalandı. Aynı zamanda bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Doyan, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.