FETÖ’nün Tıp Yapılanması’na operasyon… 17 doktor gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyon düzenledi.



TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Ders Çalışma Yurtları ile ilgili yapılan çalışmalarda; FETÖ ile bağlantıları olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen ve aktif olarak doktorluk yapan 17 kişiye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



17 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi.