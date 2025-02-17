Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün Tıp Yapılanması’na operasyon… 17 doktor gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 17.2.2025 09:18 Son Güncelleme: 17.2.2025 09:23

FETÖ’nün Tıp Yapılanması’na operasyon… 17 doktor gözaltına alındı

FETÖ’nün TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Ders Çalışma Yurtları ile ilgili İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 aktif doktor gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
FETÖ’nün Tıp Yapılanması’na operasyon… 17 doktor gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyon düzenledi.

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Ders Çalışma Yurtları ile ilgili yapılan çalışmalarda; FETÖ ile bağlantıları olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen ve aktif olarak doktorluk yapan 17 kişiye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün Tıp Yapılanması’na operasyon… 17 doktor gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA