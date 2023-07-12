FETÖ’nün yeni finans yapılanması deşifre edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgünün güncel finans yapılanması faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik özel ekip oluşturarak çalışma gerçekleştirdi. Özel ekibin 15 aylık teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; FETÖ'de üyesi olmaktan sucundan hüküm giyerek cezaevinde yatan örgüt üyelerinin ailelerine, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlarından işlem görmüş özel sektör çalışanları ve kamu kurumlarından ihraç edilen kişiler tarafından örgütten kopmalarını engellemek ve örgüt mensuplarının faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla finans sağladıkları ortaya çıkarıldı.

ÖZEL EKİPTEN ADIM ADIM TAKİP

Mali Suçları Araştırma Kurulundan temin edilen 40 bin satır veri içerisinde 52 milyon Türk lirası para hareketleri uzman ekipler tarafından incelendi. Terörizmin finansmanı kapsamındaki para hareketleri ayıklanıp tespit edilerek delillendirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan temin edilen 1 milyon 700 bin satır HTS verisi incelenerek hedef kişilerin irtibatları, buluşmaları ve örgütsel ilişkileri ortaya çıkarıldı.

Finans sağlamak amacıyla nakit para, alışveriş kartları ve hediye çeklerinin dağıtıldığı ve bu dağıtımın ülke genelinde yapıldığı tespit edildi. Örgüt mensuplarına ve yakınlarına dağıtılan nakit paraların kuryeler vasıtasıyla dağıtıldığı, kuryelerin PKK ve DEAŞ terör örgütü kuryeleri gibi hareket ettikleri belirlendi. Teslimat yapanlarla alanların birbirlerini tanımadıkları anlaşılmış, dosya kapsamında üç ayrı para teslimatı gizlilik içerisinde takip edilerek şüpheliler yakalandı.

Terörizmin finansmanı faaliyetleri ortaya çıkarılan şüphelilere yönelik çalışmalarda, şüphelilerin yurtdışına kaçmayı planlayan örgüt mensuplarına ve yakınlarına kaçarken lazım olacak tokluk ilacı gibi ilaçları temin etmeye çalıştıkları, aranan örgüt mensuplarına yer temini (gaybubet evi) sağladıkları yapılan takipler neticesinde ortaya çıkarıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü mensupları ve ailelerine nakdi yardım ve alışveriş kartlarını teslim eden şüpheliler arasında geçmiş yıllarda örgütün TSK ve Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde görev yapmış mahrem imam, doktor ve serdoktor diye tabir edilen yönetici seviyede örgütsel konumlarda bulunan kişiler ile ihraç Emniyet mensupları, ihraç öğretmenler ve ihraç HSK personelinin yer aldığı tespit edildi. Tespitler ışığında güncel finans yapılanmasında yer alan kişiler seçilirken geçmişte FETÖ/PDY içerisinde üst düzey veya mahrem alanda görev almış örgütçülerin tercih edildiği ortaya çıkarıldı.

ELAMAN TEMİN EDEMEYEN FETÖ "İKİZ GÖREVLENDİRMEYE" GEÇTİ

Operasyon kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; örgütün tutuklu olanlar ile tahliye olanların yanı sıra kamu görevlerinden açıkta bulunan kişilere ve yakınlarına dair ödenek planlaması yaptığı, nakit para teslimlerinde, kuryelerin ve finansör örgüt yöneticilerinin polis takibine karşı duyarlı oldukları belirlendi. Ayrıca, örgüt mensupları hakkındaki adli işlemlerinin titizlikle takip edildiği, aranan örgüt mensuplarının saklanmasının ve yurtdışına çıkmalarının sağlanmasının özel önem verilen örgüt içi görevlerden olduğu belirlendi.

Bölgelerde nakit para, alışveriş kartı-hediye çeklerini bizzat dağıtan finansör imamlarından bir kısmının aynı zamanda örgüt adına başka bir görevi daha yürüttükleri, terör örgütünün polis operasyonları sonrası yönetici seviyesinde eleman temininde zorlanması nedeniyle ikiz görevlendirmeler yaptığı ortaya çıktı. Alışveriş kartı-hediye çeki dağıtım yoğunluğunun, başta tutuklu, hükümlü veya açıkta olan örgüt personeli ve aileleri ile birlikte gaybubet evinde saklanan şahıslara verilmesi şeklinde olduğu tespit edildi.

FETÖ TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN POLİS MEMURUN İSMİ UNUTULMADI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyona 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan personelinin ismini verdi. Şehit Polis Memuru Varol Tosun; 15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişimi esnasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına karşı koymak üzere TEM Şube Müdürlüğünde görev aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğünü hedef alan hava saldırısı ile birlikte düzenlenen tank ve ZPTli saldırılar esnasında darbeci hainler tarafından vurularak şehit düştü.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarına veya cezaevinde tutuklu veya yurtdışında firar bulunan kişilerin yakınlarına finans sağlayan, alışveriş kartları ve hediye çeklerinin dağıtımını yapan ve firari veya mahkemeleri devam eden örgütçülerin yurtdışına kaçmasına organize eden 47 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 6 ilde "Şehit Polis Memuru Varol Tosun" operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 2 bin 750 adet market zincirlere ait alışveriş kartı, 2 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 494 bin 500 Türk lirası 29 bin 903 dolar 5 bin 520 euro ele geçirildi.