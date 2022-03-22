Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’nün yeni yapılanması çözüldü! Evlerinden 1 milyon 500 bin lira çıktı
Giriş Tarihi: 22.3.2022 16:25

FETÖ’nün yeni yapılanması çözüldü! Evlerinden 1 milyon 500 bin lira çıktı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ’nün yeni yapılanması çözüldü! Evlerinden 1 milyon 500 bin lira çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeni yapılması deşifre oldu. Örgütün Marmara bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının “Suriçi Büyükşehir”, “Surdışı Büyükşehir” ve “Anadolu Büyükşehir” olmak üzere üç ana bölgeye ayrıldığı belirlendi. Bu bölgeleri de kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayırdıkları tespit edildi. İstanbul’da 13, Bursa’da 1 adrese saat 11.00’den itibaren eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin lira çıktı. 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin yeni bilgiler elde edildi. Örgüt tarafından Marmara bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının "Suriçi Büyükşehir", "Surdışı Büyükşehir" ve "Anadolu Büyükşehir" olmak üzere üç ana bölgeye ayrıldığı belirlendi. Bu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayrıldığı tespit edildi. Örgütün il ve eyalet sisteminde "büyükşehir hadimi", "il hadimi", "eyalet hadimi", "il muhasebecisi", "eyalet muhasebecisi", "talebe mesulü" ve "mütevelli mesulü" olarak görevlendirmeler yaptığı ortaya çıktı.

1 MİLYON 500 BİN LİRA ÇIKTI
FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde "Bayrampaşa ili", "Gaziosmanpaşa eyaleti" güncel yapılanmasına operasyon yapıldı. Örgüt faaliyetleri tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da 13, Bursa'da 1 adrese saat 11.00'den itibaren eş zamanlı aramalar yapıldı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında 1 milyon 500 bin lira çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Safiye Soyman'a aldatma şoku! Safiye Soyman'ın uzatmalı sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı!
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
Son dakika: Galatasaray'a Morutan şoku! "UEFA'ya şikayet ettim" (Gs spor haberi)
Ukraynalı iş adamının eşinden skandal kaçış! İçi servet dolu bavulla...
Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
Karapınar'ın güneşiyle 30 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün yeni yapılanması çözüldü! Evlerinden 1 milyon 500 bin lira çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA