FETÖ’nün yeni yapılanması çözüldü! Evlerinden 1 milyon 500 bin lira çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin yeni bilgiler elde edildi. Örgüt tarafından Marmara bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının "Suriçi Büyükşehir", "Surdışı Büyükşehir" ve "Anadolu Büyükşehir" olmak üzere üç ana bölgeye ayrıldığı belirlendi. Bu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayrıldığı tespit edildi. Örgütün il ve eyalet sisteminde "büyükşehir hadimi", "il hadimi", "eyalet hadimi", "il muhasebecisi", "eyalet muhasebecisi", "talebe mesulü" ve "mütevelli mesulü" olarak görevlendirmeler yaptığı ortaya çıktı.

1 MİLYON 500 BİN LİRA ÇIKTI

FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde "Bayrampaşa ili", "Gaziosmanpaşa eyaleti" güncel yapılanmasına operasyon yapıldı. Örgüt faaliyetleri tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da 13, Bursa'da 1 adrese saat 11.00'den itibaren eş zamanlı aramalar yapıldı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında 1 milyon 500 bin lira çıktı.