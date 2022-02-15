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Giriş Tarihi: 15.2.2022 21:19 Son Güncelleme: 15.2.2022 21:26

FETÖ/PDY’nin emniyetteki kadın imamlarına operasyon

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
FETÖ/PDY’nin emniyetteki kadın imamlarına operasyon

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan bayan polis memurları ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde bulunan bayan polis memurları ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları hususunda haklarında delil bulunan örgüt mensupları ile Örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen örgüt mensuplarından oluşan 1 şahıs hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 15.02.2022 günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ illeri ile Alaplı, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yeni doğum yapması sebebiyle işlemleri askıya alındı. Diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu değerlendirilmekte. Yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerinin tamamlanması amacıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilecektir"

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FETÖ/PDY’nin emniyetteki kadın imamlarına operasyon
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