FETÖ/PDY’nin emniyetteki kadın imamlarına operasyon

Konu ile ilgili olarak Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde bulunan bayan polis memurları ile erkek polis memurlarının eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları hususunda haklarında delil bulunan örgüt mensupları ile Örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen örgüt mensuplarından oluşan 1 şahıs hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 15.02.2022 günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ illeri ile Alaplı, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yeni doğum yapması sebebiyle işlemleri askıya alındı. Diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu değerlendirilmekte. Yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerinin tamamlanması amacıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirilecektir"