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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:31 Son Güncelleme: 8.2.2022 14:37

Gaziantep'te FETÖ operasonu! 11 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te FETÖ operasonu! 11 gözaltı

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda FETÖ’nün adliye mahrem yapılanmasından sorumlu düzeyde yer aldıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda örgütün adliye mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Şehir merkezindeki farklı adreslere düzenlenen baskında örgütün adliye mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 örgüt üyesi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Gaziantep'te FETÖ operasonu! 11 gözaltı
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