FETÖ’ye yönelik kritik operasyonlarda görev yapmıştı… İstanbul Emniyeti’nde göreve başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanı Selami Yıldız'ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olmasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde hareketlilik sürüyor. İlk olarak farklı illerden yedi emniyet müdürü, İstanbul'a atandı. İlk resmi il içi atamada Özel Güvenlik Şube Müdürü Resul Karaca, Personel Şube Müdürü olarak atandı ve görevine başladı. Bir yılı aşkın süredir Personel Şube Müdürlüğü görevini titizlikle yürüten Nuriye Okyay da Özel Güvenlik Şube Müdürü oldu.

KORKUSUZCA GÖREV YAPTILAR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak geçmiş yıllarda "Kaynak Holding" başta olmak üzere FETÖ'ye yönelik çok kritik finans operasyonlarında görev yapmış bir isim de İstanbul Emniyeti'nde göreve başladı. 17-25 Aralık sonrasında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özellikle FETÖ'ye yönelik düzenlenen çok önemli operasyonlarda yoğun mesai harcayan ve zor dönemde devlet adına elini taşın altına koyan isimlerin arasında olan Hakan Korkmaz, beş ay önce atandığı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde başlama yaptı.

FETÖ'YE KARŞI KARARLI İSİMLER…

Şark görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Hakan Korkmaz atandığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yürütmüş, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş Depremleri'nde deprem bölgesine giderek uzun süre kendi isteğiyle gönüllü olarak fedakarca mesai harcamıştı. Tıpkı İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız gibi FETÖ ile kararlılıkla ve korkusuzca mücadele eden isimlerin arasında bulunan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Korkmaz ve farklı illerden İstanbul'a atanan diğer yedi emniyet müdürü ile birlikte bazı birimlerde görev yapan müdürlerin il içi atamalarının ilerleyen günlerde gerçekleşmesi ve yeni görevlerine başlamaları öngörülüyor.