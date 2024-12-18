FETÖ’yü işaret etti, örgütün hedefi oldu

18 Aralık 2002'de katledilen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun hedef haline gelmesine neden olan çıkışı FETÖ'nün karanlık yapılanmasına yönelik yaptığı tespitler oldu. FETÖ elebaşı Gülen'in uzun yıllar önce yetiştirmeye başladığı örgüt mensuplarını devletin içine sızdırmaya çalıştığına yönelik ciddi araştırmalar yapan Hablemitoğlu, Köstebek isimli kitabından Gülenistlerin, silahlı bir yapıya dönüştüğüne de işaret etti. FETÖ ile Alman Vakıfları davalarında hazırladığı raporlarla adından söz ettiren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, bundan tam 22 yıl önce 18 Aralık 2002'de kanlı bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" isimli aylık dergiyi yayımlayan Hablemitoğlu, uzun yıllar basın danışmanlığı yaptıktan sonra aynı üniversitede akademisyenliğe başladı. Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında eserler kaleme alan Hablemitoğlu, çalışma hayatına ilişkin de kitap ve makalelere imza attı.

ÇALIŞMALARI DELİL OLARAL KABUL EDİLDİ

Dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince (DGM), Alman vakıflarının faaliyetlerinin durdurulması için açılan davada, Hablemitoğlu'nun "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" çalışması delil olarak kabul edildi. Bu çalışmada Hablemitoğlu, Alman vakıfların Türkiye'de yasal olmayan çalışmalar yaptığını, etnik-mezhepsel ayrılıkları körüklediğini ve İzmir'deki altın madeni karşıtlarını finanse ettiğini yazdı. Elebaşı Gülen'in yargılandığı Ankara 2 No'lu DGM'deki davanın delilleri arasında, Hablemitoğlu'nun örgütün CIA ile bağlantısını ortaya koyan "Etki ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar" başlıklı raporu da vardı. Raporda, "Gülen cemaatinin" devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, Fetullah Gülen'in uzun yıllar önce yetiştirmeye başladığı örgüt mensuplarıyla bu amacı gerçekleştirmeye çalıştığını vurguladı.

FETÖ PARMAĞI

Bundan 19 yıl önce evinin önünde Necip Hablemitoğlu'nu başından vuran katilin, 15 santimetre mesafeden ateş açtığı bilgisi, o dönem hazırlanan soruşturma dosyasında yer aldı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi. Zira örgüt mensubu bir polisin, "Necip Hablemitoğlu cinayeti ile alakalı 18 Aralık 2002'den sonrası ve 6 aylık çağrı kayıt detayları (CDR) verilerini şirketlerden istemişler. Onlar da ne var ne yok vermiş. İlgili tarihle alakalı" şeklindeki yazışması, zaman aşımına üç yıl kalan dosyaya delil olarak sunuldu. Böylece darbe girişiminden bir gün önce kabul edilen ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Haziran 2018'de karara bağlanan "FETÖ sivil çatı davası"nın iddianamesinde, Hablemitoğlu'nun örgüt tarafından öldürüldüğüne işaret edildi.

DAVANIN SEYRİ

28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz konusu suikastle ilgili yargılanan Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu Mehmet Narin, Fikret Emek, Enver Mumcuoğlu ve Levent Göktaş serbest bırakıldı.