FEYENOORD-FB MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda zorlu bir sınav için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, Hollanda futbolunun köklü kulüplerinden Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta avantajı eline geçirmek isteyen temsilcimiz, deplasmandan iyi bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Robin van Persie üstlenirken, Rotterdam ekibi yaz transfer döneminde önemli bir oyuncusunu kaybetti. Takımın etkili isimlerinden Igor Paixao, Fransa'nın Marsilya kulübüne transfer oldu. Peki, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

