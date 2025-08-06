FEYENOORD-FB MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda zorlu bir sınav için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, Hollanda futbolunun köklü kulüplerinden Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta avantajı eline geçirmek isteyen temsilcimiz, deplasmandan iyi bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Robin van Persie üstlenirken, Rotterdam ekibi yaz transfer döneminde önemli bir oyuncusunu kaybetti. Takımın etkili isimlerinden Igor Paixao, Fransa'nın Marsilya kulübüne transfer oldu. Peki, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FEYENOORD-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN?
Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu. Kritik mücadele, 6 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
FEYENOORD-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇI HANGİ KANALDA?
Feyenoord ile Fenerbahçe arasında De Kuip Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, futbolseverlerle S Sport Plus ekranlarında buluşacak. Zorlu mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg görev yapacak ve karşılaşmanın hakemi olarak düdük çalacak.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda kaleciler İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin ve Dominik Livakovic yer alırken, savunmada Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf ve Archie Brown görev bekleyecek.
Orta saha ve hücum hattında ise İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun forma şansı arayacak.