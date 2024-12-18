Fidye için kaçırılan adam kurtarıldı: Şüphelileri yakalama çalışması sürüyor

Dün saat 17.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen şahıslar otomobille bir iş yerine geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, hırsızlık yapan kişileri bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiği söylediler. Daha sonrada hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra şüpheliler Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürdü. Çaresiz kalan baba Recep Ünal'ı arayan şahıslar oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istedi. Ünal emniyete giderek şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar devam ettiği sırada Sinan Ünal'dan iyi haber geldi Ünal fidyecilerin elinden kurtuldu. Polisin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.