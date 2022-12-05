Fidye için kaçırıp zımbayla işkence yaptılar

Adana'da 23 yaşındaki F.Ç. 150 bin lira fidye için kaçırıldı; önce Anavatan Partisi Adana İl Başkanlığı'nda sonra da bir ofiste işkence görüp, öldüresiye dövüldü. Kulağı ve dili zımbalanan genç adamın, her iki ayağında kırık; başında da yarıklar oluştu. Parti binası, kaçırıldıktan bir gün sonra kundaklanınca zanlılar panikleyip, F.Ç.'yi bıraktı. Genç, hastanede tedavi altına alındı; parti başkanıyla birlikte 5 kişi tutuklandı.

PARTİ BİNASINDA İŞKENCE

Olay, 26 Kasım'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; E.E. (32), Z.A. (30) ve S.Ö. (35), daha önceden tanıdıkları F.Ç.'yi (23) zorla otomobile bindirip kaçırdı: sonra da Anavatan Partisi Adana İl Başkanlığı'nın olduğu binaya getirdi. Zanlılar, burada genç adama öldüresiye dövüp işkence yaptı; silah çekip başına dayayarak, hesaplarına 150 bin lira para yatırmasını istedi.

SİLAH PARTİ BAŞKANINDA

F.Ç.'nin cep telefonuna el koyup, cebindeki 450 TL nakit para; cüzdanındaki kredi kartı ve nüfus cüzdanını alan şüpheliler, olayda kullandıkları tabancayı da saklaması için Anavatan Partisi Adana İl Başkanı M.Ü.'ye (44) verip, sonrasında F.Ç.'yi Karasoku Mahallesi'ndeki bir ofise götürdü. Zanlılar, burada E.A. (35), R.B. (26) ve Y.D. (24) ile birlikte F.Ç.'yi sandalyeye bağlayıp, dövmeye devam etti.

KULAĞI VE DİLİNİ ZIMBALADI

E.A., ofisteki zımbayla F.Ç.'nin kulağı ve dilini zımbalayıp, ona işkencesini sürdürdü. Saldırganlar, genci kaçırdıktan bir gün sonra; 27 Kasım'da parti binasının kundaklandığını ve polisin de olay yerinde olduğunu öğrenince paniğe kapıldı. F.Ç.'yi kimseye bir şey söylememesi ve poliste ihbarda bulunmamasını tembihleyerek onu serbest bıraktı. Sabah saatlerinde eve dönen F.Ç., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

BAŞINDA YARIKLAR OLUŞTU

Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan F.Ç.'nin, her iki bacağında kırık; başında yarıklar oluştuğu, dil ve kulağının da yaralar tespit edildi. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri; M.Ü., E.E., Z.A., S.Ö., E.A. ile birlikte R.B. ve Y.D.'yi kıskıvrak yakaladı.

OLAYDAN HABERİ YOKMUŞ

Olayın gerçekleştiği ofiste yapılan aramalarda da bir adet ruhsatsız tabanca, 139 adet sentetik uyuşturucu hap, sopa ve zımba ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularında birbirlerini suçlarken, M.Ü. ise, olaydan haberinin olmadığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü., E.E., Z.A., S.Ö. ile E.A. tutuklandı; R.B. ve Y.D. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.