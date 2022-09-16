FIFA 23 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? FIFA 23 çıkış tarihi

FIFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 23, 30 Eylül 2022 tarihinde oyunseverlerin beğenisine sunulacak. PlayStation, Xbox, Stadia ve Steam platformları için de ön siparişle 27 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanabilecek.

FIFA 23'ÜN EN İYİ 23 OYUNCUSU

Yaklaşan lansman öncesinde EA Sports, en yüksek puan alan 23 oyuncuyu paylaştı.

İlerleyen yaşlarıyla Messi ve Ronaldo, performans düşüklüğü yaşadığı bu dönemde FIFA reytinglerinde de düşüş yaşadı.

EA Sports'un popüler video oyunu FIFA 23'e göre Messi seviyesinde dört oyuncu bulunuyor. Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Kevin De Bruyne, geçen yılki rating'inden iki puan düşürülen Messi ile aynı reytingdeler.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi ve LaLiga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema ilk 20'de ortalama iki sayı yükselen tek oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Başka sürpriz ise Cristiano Ronaldo'nun 90 reytinge düşmesi oldu. 37 yaşındaki yıldız; Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Thibaut Courtois ve Manuel Neuer ile aynı seviyede.