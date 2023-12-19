Haberler Yaşam Haberleri Figen Çoban cinayetinde sanıklar hakim karşısında! Cinayet zanlısının akıl sağlığı raporu bekleniyor
Giriş Tarihi: 19.12.2023 16:52 Son Güncelleme: 19.12.2023 16:59

Figen Çoban cinayetinde sanıklar hakim karşısında! Cinayet zanlısının akıl sağlığı raporu bekleniyor

Muğla Yatağan’daki evinde yanarak hayatını kaybeden Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmada, cinayetin bir numaralı zanlısı Figen’in kocası Mehmet Emin Ata Çoban’ın akıl sağlığı tespiti için adli tıp kurumundan istenen raporun gelmediği belirtildi. Mahkeme heyeti, anıklar Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban’ın tutuklu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Figen Çoban cinayetinde sanıklar hakim karşısında! Cinayet zanlısının akıl sağlığı raporu bekleniyor

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban, 21 Ocak'ta evinde yanarak hayatını kaybetmişti. Çoban'ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çoban'ın ölmeden bir gün önce iş arkadaşının attığı mesaj üzerine eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı iddia edilirken Çoban'ın ölümüyle ilgili eşinin de aralarından bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alınmıştı.

BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLER

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı. Mehmet Emin Ata Çoban ve kardeşi Süleyman Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri de iddianamede belirtildi. Ayrıca, Mehmet Emin Ata Çoban hakkında soruşturma yürütülmesini engellemek amacıyla, olay sırasında evde olmadığına yönelik delil yaratmak için güvenlik kamerası olduğunu bildiği markete gittiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede sanıklardan Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban'ın 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve sanık Vahit Sarı'nın ise 'Suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

AKIL SAĞLIĞI RAPOR BEKLENİYOR

Figen Çoban cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İkinci duruşmada sanık Çoban'ın akıl sağlığının tespiti için adli tıptan beklenen rapor gelmediği belirtildi. Mahkeme, raporun beklenmesine ve sanıklar Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ın tutuklu hallerinin devamına ve dördüncü duruşmanın 7 Mart 2024'te görülmesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Avrupa’nın uyuşturucu baronu Antalya'da yakalandı! Emniyet'ten 2 ilde nefes kesen operasyon
Meral Akşener'den İYİ Parti'ye operasyon vurgusu: Bu bir savaş ilanıdır... Ben varım!
Büyük Marmara depremi kapıda mı? Kandilli ve İTÜ'den peş peşe deprem açıklaması
Ankara'nın 5 yılını heba etti! SABAH Mansur Yavaş'ın karnesini Başkentlilere sordu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu...
Verilmiş sadakamız varmış
Manifesto gibi açıklama! İYİ Partililer İmamoğlu'na kapıyı kapattı: Değil oy selam bile vermeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Figen Çoban cinayetinde sanıklar hakim karşısında! Cinayet zanlısının akıl sağlığı raporu bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA