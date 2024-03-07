Figen Çoban’ın davasında mütalaa verildi! Savcı haksız tahrik indirimi istedi

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban, 21 Ocak 2023'te evinde yanarak hayatını kaybetmişti. Çoban'ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çoban'ın ölmeden bir gün önce iş arkadaşının attığı mesaj üzerine eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı iddia edilirken Çoban'ın ölümüyle ilgili eşinin de aralarından bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı. Mehmet Emin Ata Çoban ve kardeşi Süleyman Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri de iddianamede belirtildi. Ayrıca, Mehmet Emin Ata Çoban hakkında soruşturma yürütülmesini engellemek amacıyla, olay sırasında evde olmadığına yönelik delil yaratmak için güvenlik kamerası olduğunu bildiği markete gittiği vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede sanıklardan Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban'ın 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve sanık Vahit Sarı'nın ise 'Suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Figen Çoban cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşmasında sanık Çoban'ın akıl sağlığının tespiti için adli tıptan beklenen rapor gelmediği belirtildi.

Çoban'ın ölümüyle ilgili süren davanın 4. Duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın asgari düzeyde haksız tahrik indirimi uygulanması ve cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi. Duruşmayı 4 Nisan'a ertelendi.