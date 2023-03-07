Figen’i kocası yakarak öldürmüş

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban, 21 Ocak'ta evinde yanarak hayatını kaybetmişti. Çoban'ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çoban'ın ölmeden bir gün önce iş arkadaşının attığı mesaj üzerine eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı iddia edildi. Çoban'ın ölümüyle ilgili eşinin de aralarından bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Figen'in eşi Mehmet Çoban, eşinin annesi Hatice Çoban, eşinin kardeşi Süleyman Çoban, komşu V.S. gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Daha sonra Figen Çoban'ın kızı Büşra Çoban da gözaltına alındı. Figen'in küçük yaştaki 2 çocuğu sosyal hizmetler tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin araştırması korkunç cinayetin failini ortaya çıkardı. Komşu V.S., jandarma ekiplerine cinayeti gördüğünü itiraf etti. Kocası Mehmet Çoban, eşi Figen Çoban'ı yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

3 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, V.S. ise serbest bırakıldı.