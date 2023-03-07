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Giriş Tarihi: 7.3.2023 12:03 Son Güncelleme: 7.3.2023 12:24

Figen’i kocası yakarak öldürmüş

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki evinde yakılarak öldürülmüş halde bulunan 40 yaşındaki  Figen Çoban’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tutuklandı. Mehmet Çoban, eşi Figen’i yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Figen’i kocası yakarak öldürmüş

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban, 21 Ocak'ta evinde yanarak hayatını kaybetmişti. Çoban'ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çoban'ın ölmeden bir gün önce iş arkadaşının attığı mesaj üzerine eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı iddia edildi. Çoban'ın ölümüyle ilgili eşinin de aralarından bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Figen'in eşi Mehmet Çoban, eşinin annesi Hatice Çoban, eşinin kardeşi Süleyman Çoban, komşu V.S. gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Daha sonra Figen Çoban'ın kızı Büşra Çoban da gözaltına alındı. Figen'in küçük yaştaki 2 çocuğu sosyal hizmetler tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin araştırması korkunç cinayetin failini ortaya çıkardı. Komşu V.S., jandarma ekiplerine cinayeti gördüğünü itiraf etti. Kocası Mehmet Çoban, eşi Figen Çoban'ı yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

3 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, V.S. ise serbest bırakıldı.

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Figen’i kocası yakarak öldürmüş
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