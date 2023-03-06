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Giriş Tarihi: 6.3.2023 21:06 Son Güncelleme: 6.3.2023 21:44

Figen’in ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Koca yakarak öldürdüğünü itiraf etti

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki evinde yanarak hayatını kaybeden Figen Çoban’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Mehmet Çoban, eşi Figen’i yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Figen’in ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Koca yakarak öldürdüğünü itiraf etti

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban, 21 Ocak'ta evinde yanarak hayatını kaybetmişti. Çoban'ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çoban'ın ölmeden bir gün önce iş arkadaşının attığı mesaj üzerine eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı iddia edildi. Çoban'ın ölümüyle ilgili eşinin de aralarından bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CİNYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Figen'in eşi Mehmet Çoban, eşinin annesi Hatice Çoban, eşinin kardeşi Süleyman Çoban, komşu Vahit gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Daha sonra Figen Çoban'ın kızı Büşra Çoban da gözaltına alındı. Figen'in küçük yaştaki 2 çocuğu sosyal hizmetler tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin araştırması korkunç cinayetin failini ortaya çıkardı. Komşu Vahit, jandarma ekiplerine cinayeti gördüğünü itiraf etti. Kocası Mehmet Çoban, eşi Figen Çoban'ı yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Figen’in ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı! Koca yakarak öldürdüğünü itiraf etti
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