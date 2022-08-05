Bursa’da fıkra gibi olay! Hastanede bulamadığı şifayı bakın nerede buldu

Bursa İznik ilçesi sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne kaçan bir cisim nedeniyle hastaneye gitti. İlk gittiği hastanede tedavisi tamamlanan Şener'in gözündeki rahatsızlığı geçmeyince çareyi bir başka hastaneye daha gitmekte buldu. Buradaki tedaviden de sonuç alamayan ve 3.'cü bir hastaneye daha giden Hüseyin Şener'in gözü bir türlü iyileşmedi. Yaşadığı rahatsızlığı yakın bir arkadaşına anlatan Şener, arkadaşının tavsiyesiyle Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir torna atölyesine gitti. Arkadaşıyla birlikte tornacıya giden Hüseyin Şener'in şikayetini dinleyen torna ustası gencin gözüne bir sıvı damlatarak eline aldığı büyüteçle gözün içindeki cismi çıkarmayı başardı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Gözünün içinden diken çıkan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, "Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum" dedi.