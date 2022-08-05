Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da fıkra gibi olay! Hastanede bulamadığı şifayı bakın nerede buldu
Giriş Tarihi: 5.8.2022 15:50 Son Güncelleme: 5.8.2022 15:56

Bursa'da fıkra gibi olay! Hastanede bulamadığı şifayı bakın nerede buldu

Bursa'da gözüne bir cisim kaçan genç, hastanede bulamadığı şifayı tornacıda buldu. Üç gün hastane hastane gezen gencin gözündeki cismi sanayideki bir torna ustası çıkardı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da fıkra gibi olay! Hastanede bulamadığı şifayı bakın nerede buldu

Bursa İznik ilçesi sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne kaçan bir cisim nedeniyle hastaneye gitti. İlk gittiği hastanede tedavisi tamamlanan Şener'in gözündeki rahatsızlığı geçmeyince çareyi bir başka hastaneye daha gitmekte buldu. Buradaki tedaviden de sonuç alamayan ve 3.'cü bir hastaneye daha giden Hüseyin Şener'in gözü bir türlü iyileşmedi. Yaşadığı rahatsızlığı yakın bir arkadaşına anlatan Şener, arkadaşının tavsiyesiyle Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir torna atölyesine gitti. Arkadaşıyla birlikte tornacıya giden Hüseyin Şener'in şikayetini dinleyen torna ustası gencin gözüne bir sıvı damlatarak eline aldığı büyüteçle gözün içindeki cismi çıkarmayı başardı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Gözünün içinden diken çıkan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, "Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi! GSB personel sürekli işçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri
SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
Sigara fiyatları 5 Temmuz zamlı güncel liste: En son sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: CHP'li Başkan Yardımcısından itiraf gibi açıklama! Dershanede mantık sorusu çıkacak dediler, full çektim
Bekçilik sınav sonuçları sorgula tıkla hemen! || Bekçilik sınav sonuçları 2022 EGM PA tarafından açıklandı!
Son dakika: Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak? KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu 2022, tekrarlanacak mı, yeni sınav ne zaman?
Güncel akaryakıt fiyatları ile 5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorine ve benzine indirim haberleri hız kazandı!
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da fıkra gibi olay! Hastanede bulamadığı şifayı bakın nerede buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA