Fikri olana destek var

Her yıl sayıları ve kategorileri artan TEKNOFEST Yarışmaları, çocukların ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine de olanak sağlıyor. TEKNOFEST yarışlarına katılan gençler ve çocuklar ödüllerin yanı sıra birçok destekle de fikirlerini geleceğe aktarabiliyor. T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde üniversite ve üzeri seviyedeki TEKNOFEST finalistlerine yönelik TEKNOFEST Girişim Programı düzenleniyor. Program kapsamında katılımcılara girişimcilik eğitimi ve yatırımcı görüşmeleri gibi 11 farklı imkân sağlıyor. Finalist takımlara TEKNOFEST yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği veriliyor. Binlerce gencin projesine destek olmak için yarışmalar için belirlenen aşamaları geçen takımlara malzeme desteği sağlanıyor.Gençler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilerde, orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buluyor. Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST'te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı elde ediyor. Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini öğrenebiliyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanı elde ediyor. Projelerin prototip aşamalarında kullanılabilecek atölye ve üretim alanlarına erişim imkânı sunuluyor. Takımların teknik ve stratejik konularda gelişimini desteklemek için uzman danışmanlardan da rehberlik sağlanıyor.Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Finansal Teknolojiler Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması Psikoloji ve Teknoloji Yarışması, Uluslararası Girişim Yarışması Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması, Hackathon Hiper Mekan Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması, TEKNOFEST Drone Şampiyonası (Final Etabı) TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması, Geleceğin Sürdürülebilir Şehirleri Hackathonu TS3AI Hackathon Yarışması, Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, TEKNOFEST Robotik Yarışması Onkoloji'de AI Yarışması, TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, TEKNOFEST Meslekî Yetenek Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Savunma Sanayii Dijital Teknolojiler Yarışması, World Drone Cup İnsansız Hava Aracı Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması Blokzincir Yarışması ve Ar-Ge Proje Yarışması.