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Giriş Tarihi: 11.2.2023 18:06 Son Güncelleme: 11.2.2023 18:55

Fikriye Teyze: "Enkaz altında eşimin eli elimdeydi. Elimi bırakınca öldüğünü anladım"

Adıyaman’da yaşanan depremde eşiyle birlikte enkaz altında kalan 61 yaşındaki Fikriye Turmaz, enkaz altındaki eşiyle birlikte yaşadığı anılarını SABAH’a anlattı. Büyük bir gürültü ve sarsıntıyla uyandıklarını belirten Fikriye teyze, “Kocam elimi tuttu aşağıya inelim dedi, tavan üzerimize yıkıldı enkaz altında kaldık. Birbirimizin elini tuttuk yaklaşık yarım saat sonra elimi bırakınca öldüğünü anladım” dedi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Fikriye Teyze: Enkaz altında eşimin eli elimdeydi. Elimi bırakınca öldüğünü anladım

Adıyaman'da yaşadığı binada deprem esnasında enkaz altında kalan ve depremin birinci günü yakınları tarafından kurtarılan 61 yaşındaki Fikriye Turmaz: "Deprem esnasında adeta mahşeri yaşadık" dedi.

Fikriye Turmaz yaşadıklarını şöyle anlattı: "Adıyaman Merkez Alitaşı mahallesi Bozbey Caddesi'nde yaşıyorum. Deprem günü eşimle birlikte evdeydik. Uyurken bir anda sarsıntıyla uyandık. Eşim elimi tuttu ve 'Fikriye deprem oluyor, hemen dışarıya çıkalım' dedi. Ayağı kalktık kapıya doğru giderken bir anda tavan üzerimize düştü. Ben eşim yere yığıldık. Bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladım. Kocamla birlikte birbirimizin elini sıkıca tutmaya başladık. Bana 'yerin nasıl hareket edebiliyor musun' dedi. 'Hayır hareket edemiyorum sen nasılsın' dedim. Yaklaşık yarım saat sonra eşim elimi bıraktı ve öldüğünü fark ettim. Ben dua etmeye başladım, 'Allah'ım eşimi kaybettim çocuklarımı bana bağışla'dedim. Dua ede ede beklemeye başladım. Ben sadece bizim binamız yıkıldı zannediyordum. Olay olduktan sonra akrabalarım ve kardeşim bizleri merak edip evimize gelmişler. Yaklaşık 8-9 saat enkaz altında kalınca psikolojim bozuldu kendime gelemedim. Enkazdan çıkarılıncaya kadar nereme darbe aldığımı bilmiyordum. Dışarıya çıkarıldıktan sonra başıma, kaşıma, göğsüme, sırtıma ve ayağıma darbe aldığımı gördüm. Kardeşim Nihat'ın çabasıyla enkaz altından dışarıya çıkarıldım. Çok şükür iyiyim, Rabbim eşimi aldı ama benim canımı ve evlatlarımı bana bağışladı. Yakın akrabalarımızdan, komşularımızdan çoğu vefat etti. Hayat arkadaşımı kaybettim üzüntülüyüm, enkazdan sağ çıktım evlatlarıma kavuştum mutluyum, Sevinç ve hüznü bir arada yaşıyorum. Çocuklarım çok üzülmesin diye eşimin ölümüne ağlayamıyorum, üzülemiyorum. Gece kimse olmadığı anlarda ağlıyorum" dedi.

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Fikriye Teyze: "Enkaz altında eşimin eli elimdeydi. Elimi bırakınca öldüğünü anladım"
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