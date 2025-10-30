FİLENİN SULTANLARI CEV KUPASI MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kimler ve nerede oynanacak?

2023 yılında şampiyon olan Türkiye, bu organizasyona şampiyon apoletini taşıyarak katılıyor. Hedef; üst üste bir kez daha şampiyonluk elde etmek. A Grubu'ndan çıkan Türkiye için, grup maçlarındaki performans kritik öneme sahip. Rakiplerin güç dengesi göz önüne alındığında ilk iki maç olan Letonya ve Slovenya karşılaşmaları, moral açısından kilit karşılaşmalar olarak öne çıkıyor.