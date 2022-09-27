Filipinlerden geldi Bursa’da köy düğünüyle evlendi

Bursa'dan Dubai'ye çalışmaya giden Faruk Çobanoğlu, bir süre sonra kendisi gibi Filipinlerden Dubai'ye çalışmaya gelen Grace Marinela Villasenor Red ile tanıştı. Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen çift evlenmeye karar verdi. Çobanoğlu'nun ailesi, Türk adetlerine uygun bir şekilde Marinela'yı ailesinden istedi. Ailenin onay vermesiyle çiftin düğünü damadın memleketi olan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çileği ile ünlü Kurşunlu köyünde geleneklere uygun olarak yapıldı.

Damadın ailesinin ve köylülerin Ela ismini verdikleri Grace Marinella'ya damadın annesi tarafından avucuna altın konularak kına yakıldı. Genç çiftin romantik danslarının ardından Filipinlerli gelin Ela, Bursa yöresine ait çeşitli oyun havalarıyla dans ederek göbek attı. Köy halkı da genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Aşkının peşinden Türkiye'ye geldiğini söyleyen Ela, "Faruk'la bir birimizi çok sevdik evlenmeye karar verdik. Düğünümüz burada oldu Türkiye'yi çok sevdim" dedi.