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Giriş Tarihi: 22.11.2021 23:31

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, bölgesel siyasi meseleleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, bölgesel siyasi meseleleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, resmi ziyaret için bulundukları Rusya'da telefonla yaptıkları görüşmede "bölgesel siyasi meseleleri" ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere resmi ziyaret için Moskova'ya giden Abbas, Soçi'de bulunan Buhabib ile telefonda konuştu.

Buhabib'in, Abbas'a, "Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri, Lübnanlı heyetin Rus tarafıyla görüşmeleri ve ileriye dönük planlananları" anlattığı paylaşıldı.

Abbas'ın da, "Lübnan'ın, halkı ve hükümetiyle haklı Filistin davasının tarihsel olarak yanında yer almasına" dikkati çekerek iki halkın da içinden geçtiği bu zorlu dönemde ortak çalışmalarının gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, bölgesel siyasi meseleleri görüştü
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