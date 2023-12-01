Filistin için tek yürek! Devler Ligi maçında dünyaya mesaj: Gazze’ye insan olan sahip çıkar

Galatasaray taraftarları, İngiltere Ekibi Manchester United ile oynadığımız ve dünyanın takip ettiği 3-3 biten UEFA Şampiyonlar Ligi Beşinci Hafta maçında Filistin için tek yürek oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçuyla ilgili çok önemli mesajlar verildi. Galatasaray tribünlerinde Filistin Bayrakları dağıtıldı ve Türk Bayrakları ile Filistin Bayrakları birlikte dalgalandırıldı. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'yi unutmayan Galatasaray taraftarları tribünlerde 7'den 70'e Filistin Bayrakları açtı. Tribünlerdeki kırmızı-beyaz pankartlar ise dev maçta dünyaya verilen en önemli mesaj oldu. Galatasaray tribünlerinde Türkçe ve İngilizce olarak "Özgür Filistin, Gazze'ye insan olan sahip çıkar, Gazze'de insanlık ölüyor" pankartları açıldı ve Galatasaray taraftarları "Filistin'e özgürlük" tezahüratları yaptı.

"SİZLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

Galatasaray'a beraberliği getiren, mücadeledeki son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu da maçın ardından sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaştı. Kerem Aktürkoğlu mesajına "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız" yazdı.