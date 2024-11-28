Filistin Soruşturma Komisyonu Heyeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi alacak

International Solidarity Movement (ISM-Uluslararası Dayanışma Hareketi) isimli kuruluş bünyesinde aktivist olarak faaliyet yürüten Ayşenur Ezgi Eygi'nin İşgal altındaki Baro Şeria'da katil İsrail askerleri tarafından başından vurularak şehit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.

FİLİSTİN ADLİ MAKAMI DELİLLERİ GÖNDERDİ

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin delilleri toplamak amacıyla 13 Ekim'de Filistin yetkili adli makamlarına bilgi, belge temin edilmesi ve olaya ilişkin tanık beyanlarının alınması ve gönderilmesi için istinabe talebinde bulunuldu. Filistin adli makamları tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Eygi'nin otopsi raporu, olay yeri resimleri, tanık beyanlarını içeren bilgiler, Filistin adli makamları tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

FİLİSTİN SORUŞTURMA KOMİSYONU HEYETİ ANKARA'YA GELDİ

İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Doğu Kudüs dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimallerini araştırmakla görevli olan, Birleşmiş Milletler (BM) Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu görevlilerinin, öncelikle Filistindeki uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlali iddialarının delillerini toplamak ve Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamı hakkında da bilgi edinmek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelmesi bekleniyor.