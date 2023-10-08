Filistin’de çözüm tam anlamıyla bağımsız Filistin Devleti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Cami'nde Diyanet İsleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı. Programa Kurtulmuş'un yani sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile çok din görevlisi ve davetliler katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün Afganistan'ın Herat Vilayeti'nde meydana gelen deprem dolayısıyla bütün Afganistan halkına Türk Milleti adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"NE OLDU DA ORTADOĞU KAN DENİZİNE DÖNDÜ"

Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırı üzerinden önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Bugün maalesef Mescid-i Aksa'nın uzun yıllardır devam eden işgal ve saldırılar altında bulunmasını büyük bir keder ve üzüntüyle hep beraber izliyoruz. Dört asır boyunca Filistin topraklarında hükümdar olan ecdadımız Müslümanları, Hristiyanları, Yahudileri bütün farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşatmış ve bu dört asır boyunca bir tek din savaşı, bir tek mezhep savaşı ortaya çıkmamıştır. Bugün maalesef Orta Doğu'da Filistin topraklarında yapılan zulümler had safhaya ulaşmıştır. Ve biz iki gündür devam etmekte olan bu gerilimi gerçekten kaygıyla izliyoruz. Her iki tarafa da bu anlamda sükunetle bu meselenin çözülmesi için bir şekilde sükuneti ve ihtilali tavsiye ediyorum. Ancak bütün dünyaya şu soruyu sormak da herhalde hakkımızdır. Ne oldu da nasıl oldu da Orta Doğu böylesine yaşanmaz bir bölge haline geldi. Nasıl oldu da ecdadın dört asır boyunca sulhu selameti barışı getirdiği Filistin toprakları bugün kan denizine döndü." dedi.

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Kurtulmuş, "Türkiye'nin tavrı açıktır. Mescidi Aksa'nın mukaddesiyeti her şeyin üstündedir. Mescid-i Aksa ve Kudüs adı üstünde Kudüs Şerif müşerref bir yerdir. Mükerrem bir yerdir. Orada bütün dinlerin mensupları asırlardır bir arada yaşadığı gibi bundan sonra da bir arada yaşayacaktır. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıdır yıllardır devam eden bu saldırılar maalesef Batı dünyası tarafından da Birleşmiş Milletler tarafından da çeşitli kereler telin edilmiş olmasına rağmen hiçbir sonuç alınamamıştır. Birleşmiş Milletlerin kararlarına uymayanların yanına kar kalmıştır. Şu anda Mescidi Aksa'nın uluslararası statüsünü Türkiye olarak koruyor. Ve bu uluslararası statünün sonuna kadar korunması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"TAM TEŞEKKÜLLÜ BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ"

Filistin'de barışın bağımsız bir Filistin devletinden geçtiğini aktaran Numan Kurtulmuş, "Biz Türkiye olarak başından itibaren iki devleti çözümün tek çıkar yolu olduğunu söylüyoruz. Tam manasıyla bağımsız bütün kurum ve kuruluşlarıyla teşekkül etmiş bir Filistin Devleti kurulana kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa maalesef sona ermeyecektir. Ve iki taraflı iki devletli çözümden başka da bir yol olmadığı artık ayar beyan ortadadır. Bir kere daha ifade ediyoruz ki 1967'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sınırlara dönülünceye kadar yani başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti tamamıyla müstakil hale gelinceye kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa sona ermeyecektir. Biran evvel herkesi haktan, hukuktan, insanlıktan ve barıştan yana olmaya davet ediyoruz. Orta Doğu'da artık ayağı kaçmış olan bu dengesizliğin yeniden yerli yerine oturtulması, oturtturulmasının dünya barışı için erdem olduğunu ifade ediyoruz. Tabiri caizse başta Kudüs olmak üzere Filistin Ortadoğu barışının kapısı, Ortadoğu barışı da dünya barışının girişidir" ifadelerini kullandı.