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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Filistinli çiftçi, ağaç dikerken Bizans mozaikleri buldu

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Filistinli çiftçi, ağaç dikerken Bizans mozaikleri buldu
Filistinli bir çiftçi, Gazze Şeridi'nde tarlasına zeytin ağacı dikmeye çalışırken Bizans döneminden kalma süslü bir zemin mozaiği buldu. Salman al-Nabahin, mozaiği oğluyla birlikte toprağı kazarken fark ettiklerini ve daha sonra kalıntının diğer bölümlerini bulduklarını söyledi. Hayvan ve kuş tasvirlerinin yer aldığı mozaiğin Bizans dönemine ait olduğunu internette yaptıkları araştırmayla öğrendiklerini belirterek "Bu bir hazineden daha değerli. Bu bir Filistin mirası" dedi. Uzmanlar bunun, şimdiye kadar Gazze'de bulunan en değerli arkeolojik hazinelerden biri olduğunu belirtiyor. Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'ndan arkeolog Rene Elter mozaiğin olağanüstü olduğunu söyleyerek "Bunlar hem grafik tasvir kalitesi, hem de geometrik karmaşıklığı açısından Gazze'de şimdiye kadar açığa çıkarılan en güzel mozaik zeminler. Gazze Şeridi'nde daha önce bu derece incelikle işlenmiş, zengin renklere sahip mozaik zeminlere rastlanmadı" dedi.

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Filistinli çiftçi, ağaç dikerken Bizans mozaikleri buldu
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