Filistinli çocuklar için Taksim’de çocuklara oyuncak dağıttı

İstanbul Taksim'de arabasını Filistinli çocuklara farkındalık oluşturmak için oyuncaklarla donatan Şerif Macit, çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu. Park halindeki oyuncaklarla donatılmış arabayı görenler oyuncaklardan paylarına düşeni aldı.

"BU OYUNCAKLARLA FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR OYNAMALI"

Kendisine de oyuncak verilen çocuklar aldığımız bu oyuncaklarla katledilen Filistinli çocukların oynaması gerekir. Diyerek savaşın durmasını ve çocukların artık katledilmemesi gerektiğini söylediler.

"HİÇBİR ÇOCUK ÖLMESİN, ÇOCUKLARIN GÜLMEYE VE OYNAMAYA İHTİYACI VAR"

Filistinli çocuklar için böyle bir etkinlik ve farkındalık yapmak istediklerini söyleyen Şerif Macit ise "Benim de 4 buçuk yaşında çocuğum var. Bir hasta olsa sabahlara kadar uyuyamıyoruz, endişe içinde oluyoruz. Empati yapamayız o insanlarla, binlerce çocuk katledildi çünkü İsrail'in soykırımında. Biz de bugün elimizden geldiğince bir hatırlatma yapmak istedik. Bu savaş, soykırım dursun. Hiçbir çocuk ölmesin, çocukların gülmeye ve oynamaya ihtiyacı var. Oyuncakların çoğunu Filistin'e göndermek için toplamıştık bir buçuk yıl önce ama kısmet olmadı. Bugün de o oyuncakları arabanın üzerine koyup onunla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.